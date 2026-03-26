Mondiali, playoff 1-0 alla Romania: Turchia in finale

Mondiali, playoff 1-0 alla Romania: Turchia in finale
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Oggi alle 22:50News
di Niccolò Crespi
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Alla Turchia di Montella basta un gol di Kadioglu per superare 1-0 la Romania e fare un passo decisivo verso la qualificazione al Mondiale. Ora la Nazionale turca nella finale playoff affronterà la vincente di Slovacchia-Kosovo. Yildiz colpisce una traversa, mentre Stanciu sfiora il pari. Nel finale Calhanoglu esce per un problema al polpaccio. (ANSA).