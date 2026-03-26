Brocchi rivela: “Lotito mi abbassò la cifra del contratto senza dirmi niente e mi disse ‘Ma dai non me rompe er cazzo’”

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Durante l'ultima puntata del podcast di Rompipallone, è stato ospite Christian Brocchi, ex allenatore di Milan e Monza. Tra i tanti temi trattati, Brocchi ha parlato delle differenze tra Claudio Lotito e Silvio Berlusconi. Queste le sue parole:

"Berlusconi e Lotito erano il giorno e la notte. Io prendo la decisione di andare alla Lazio perchè quell'estate li il Milan prende Flamini, ho detto 'io qua non gioco'. Mi chiama Tare e mi dice 'Christian ho bisogno che vieni qua alla Lazio, voglio portare la mentalità del tuo Milan all'interno dello spogliatoio Lazio, perchè qua c'è un disastro e ho bisogno di giocatori come te che vengono qui e portano quella mentalità. Dico al Milan ho vinto tanto perchè giocavo con campioni, però dico voglio vincere un trofeo con una maglia diversa rispetto a quella del Milan e viene fuori la Lazio. E qui ti dico la differenza: saluto tutti al Milan, pianti, lacrime, arrivo li alla Lazio, non avevo ancora firmato ma avevo un accordo del contratto e tutto, arrivo li per firmare il contratto e c'erano tot soldi in meno per ogni anno. Allora gli faccio 'Presidente a ma ci siamo messi d'accordo stamattina è tutto così', e lui 'Ma dai non me rompe er cazzo dai, con tutte le cose che hai vinto nella tua vita ma che te frega'. Lui mi disse che se quell'anno avessi fatto bene, poi mi rinnovava il contratto e sistemava tutto"