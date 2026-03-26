Playoff Mondiali: l'Italia passa 2-0 contro l'Irlanda del Nord

Playoff Mondiali: l'Italia passa 2-0 contro l'Irlanda del Nord MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:40News
di Niccolò Crespi

L'Italia di Rino Gattuso vince il primo turno playoff e lo fa per 2-0 contro l'Irlanda del Nord. A segno Sandro Tonali e Moise Kean, entrambi nel secondo tempo. Una vittoria preziosa ma non ancor fondamentale per partecipare ai prossimi mondiali in USA, in programma questa estate.

Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O'Neill.

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)