Playoff Mondiali: l'Italia passa 2-0 contro l'Irlanda del Nord
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L'Italia di Rino Gattuso vince il primo turno playoff e lo fa per 2-0 contro l'Irlanda del Nord. A segno Sandro Tonali e Moise Kean, entrambi nel secondo tempo. Una vittoria preziosa ma non ancor fondamentale per partecipare ai prossimi mondiali in USA, in programma questa estate.
Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O'Neill.
ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)
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