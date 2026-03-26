Ultimi due mesi complicati per Bondo che ha giocato solamente due partite delle ultime nove della Cremonese

Ultimi due mesi complicati per Bondo che ha giocato solamente due partite delle ultime nove della CremoneseMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30News
di Antonello Gioia

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. 

Si riporta di seguito lo score di:

WARREN BONDO (Cremonese)

Ultimi due mesi complicati per il centrocampista francese che ha giocato solamente due partite delle ultime nove disputate dalla Cremonese. Tra gennaio e inizio febbraio quattro gare consecutive saltate per infortunio, poi la presenza contro la Roma preceduta da due gare di fila in panchina contro Milan e Lecce, infine un'apparizione di poco meno di un tempo contro la Fiorentina. Nell'ultimo weekend, con i grigiorossi tornati alla vittoria per la prima volta da inizio dicembre contro il Parma, ha assistito da casa a causa di una squalifica.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 23
Reti: 0
Assist: 0

CAMBIO MODULO?

È un Milan in continua evoluzione, da un punto di vista fisico ma anche tattico. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la dolorosa caduta di Roma sembrerebbe aver ritrovato ritmo e serenità. Sì, perché la vittoria contro il Torino ha espresso più di un segnale incoraggiante. Il più importante di tutti? Il 4-3-3 con il quale i rossoneri hanno chiuso la partita nei primi minuti del secondo tempo. Sono ormai diversi mesi che l’opinione pubblica tra i tifosi milanisti e gli addetti ai lavori si spreca sul cambio modulo. Basta difesa a tre, basta 3-5-2. Questa squadra è nata per giocare offensivo, e farlo con tre giocatori di qualità lì davanti. Non è un caso che il Milan produca più gol (e gioco) quando l’assetto tattico diventa un 4-3-3, rispetto che a quando la squadra si posiziona con il 3-5-2 che tanto bene aveva fatto a inizio anno. La stagione del Milan però è cambiata, così come il rendimento dei suoi giocatori. Tante le possibili scelte per partire con il 4-3-3 dall’inizio. Lì davanti le opzioni si sprecano. Saelemaekers potrebbe agire da esterno destro, portando anche maggiore sicurezza difensiva in diversi momenti della gara. Come numero nove, un vero centravanti come Gimenez o Fullkrug avrebbe più possibilità di manovra e protezione spalle alla porta, mentre a sinistra sarebbe interessante la staffetta Pulisic-Leao, con il portoghese ad oggi out per l’ultimo fastidio muscolare. Ipotesi quindi, ma una soluzione che potrebbe davvero svoltare la stagione (e soprattutto l’attacco) del Milan, desideroso di spazi, qualità e gol decisivi.