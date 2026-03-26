E' sempre Sandro Tonali. L'ex Milan a segno con l'Italia contro l'Irlanda del Nord

E' sempre Sandro Tonali. L'ex Milan a segno con l'Italia contro l'Irlanda del NordMilanNews.it
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Oggi alle 22:20News
di Niccolò Crespi

È sempre Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan è andato a segno nella sfida playoff tra Italia e Irlanda del Nord, questa sera a Bergamo. Un gran destro al volo dell’ex grande numero 8 milanista.

Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O'Neill.

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)