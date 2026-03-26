Brasile-Francia, le formazioni ufficiali: titolari Maignan e Rabiot
Amichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough, nei sobborghi di Boston, negli Stati Uniti: alle ore 21 italiane si gioca Brasile-Francia, partita tra due squadre che vogliono essere protagoniste nel Mondiale che si giocherà in estate proprio negli States oltre che in Canada e Messico. La partita, tra i transalpini, vede protagonisti due calciatori rossoneri come Mike Maignan e Adrien Rabiot: entrambi partiranno titolari. Sapore di Milan anche nella nazionale brasiliana, allenata da Carletto Ancelotti.
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:
BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Bremer, Douglas Santos, Leo Pereira; Casemiro, Andrey Santos; Raphina, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Martinelli. A disposizione: Hugo Souza, Bento, Danilo, Ibanez, Kaiki Bruno, Danilo Santos, Fabinho, Gabriel Sara, Joao Pedro, Endrick, Luiz Henrique, Igor Thiago, Rayan. All. Carlo Ancelotti
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé; Ekitike. A disposizione:
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