Super Bartesaghi con l'U21: doppio assist al bacio e vittoria per 4-0

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Un super Davide Bartesaghi è sceso in campo nel pomeriggio con l'Italia U21 nell'importante gara di qualificazione all'Europeo di categoria che si giocherà l'anno prossimo tra Albania e Serbia. Il terzino rossonero ha giocato titolare a sinistra nella difesa a quattro schierata dal CT Silvio Baldini. Gli Azzurrini hanno dominato la gara dal primo minuto e alla fine, nella cornice dello stadio Castellani di Empoli, sono riusciti a vincere per 4-0 e conquistare tre punti che tengono viva la battaglia a distanza con la Polonia.

Bartesaghi si è reso protagonista di una grande prova, come detto: per lui un doppio assist al bacio. Il primo dopo appena tre minuti di gioco per la testa di Ndour; il secondo in avvio di ripresa per il 2-0 firmato da capitan Lipani. A completare la festa ci hanno pensato il genoano Ekhator e Seydou Fini dal dischetto. Bartesaghi ha giocato tutta la partita. Il prossimo impegno della Nazionale U21 sarà martedì 31 marzo alle ore 18 in casa della Svezia, sempre per le Qualificazioni agli Europei U21 2027.