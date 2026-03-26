Apolloni su Italia-Irlanda del Nord: "Sulla carta sei più forte, ma poi conta il resto"
Luigi Apolloni, su TMW Radio, ha parlato così della Nazionale: "Speriamo che l'Italia faccia una prestazione importante. La preoccupazione sarà la prestazione in funzione del risultato. E poi servirà anche la fortuna.
L'apprensione c'è, è normale, ma va incanalata nella prestazione in maniera positiva. I giocatori pensino solo a fare una gara rispettando l'avversario. Serve concentrazione per pensare a fare solo quello che c'è da fare in campo, così eviti di pensare alla paura.
Si pensi solo alla prestazione da fare, poi tutto il resto viene da solo. Sulla carta sei più forte, ma poi conta il resto. L'ansia è giusto che ci sia, ma è più sulla tensione che può bloccare le gambe. Invece deve essere una paura costruttiva".
Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: Tonali titolarissimo, un paio di dubbi
Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McConville, Brown McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCan, Devenny; Price, Reid. Ct: O'Neill
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