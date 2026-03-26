Primo step per l'Italia verso il Mondiale: le ufficiali della gara contro l'Irlanda del Nord
L'Italia questa sera a Bergamo deve superare il primo ostacolo nella sua corsa verso il Mondiale 2026 che si giocherà quest'estate in Nord America tra Canada, Stati Uniti e Messico. L'avversario della semifinale playoff è l'Irlanda del Nord, formazione modesta con tanti giocatori di seconda e terza serie ma sicuramente dotata di grande volontà e che scenderà in campo senza nulla da perdere. Nel caso di vittoria, la partita decisiva si giocherà in casa della vincente dell'altra semifinale tra Galles e Bosnia.
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, partita che comincerà alle 20.45:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Scalvini. All. Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Lyons, Reid, Magennis, Brown. All. O'Neill
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