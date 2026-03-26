MN - Ravezzani: "La domanda è: c'è la volontà di mettere subito 30, 40 milioni in più per rinforzare la squadra?"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è stato intervistato da MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

A questo Milan cosa serve per essere competitivo?

"Servirebbe una strategia di investimento, quello che non è mai stata fatta. Dobbiamo sapere che il prossimo Milan, anche se andasse in Champions, avrà il doppio degli impegni tecnicamente parlando, e con la rosa attuale, e senza un investimento importante, rischi di fare su e giù con l'ascensore, nel senso che rischi di mancare la Champions in campionato e di fare un percorso deludente in Europa. Quindi la domanda è: c'è la volonta di mettere subito 30, 40 milioni di euro in più perché sanno che rinforzando la squadra gli rientreranno con gli interessi? Io ho la netta sensazione che questo non avverrà".

MILAN VERSO IL RUSH FINALE: PARLA GABBIA

"Sicuramente - ha spiegato Matteo Gabbia a Sky Sport - sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra. Mi è dispiaciuto moltissimo non essere con la squadra in questo momento. Ho sentito il Ct e mi ha fatto molto piacere: mi ha detto cose importanti. Spero davvero che la Nazionale possa qualificarsi al Mondiale, è un obiettivo di tutto il movimento. Siamo una squadra forte, ricca di giocatori validi, quindi mando un grande in bocca al lupo al mister, allo staff e ai miei compagni, sperando che possano togliersi una grande soddisfazione. Cosa ha il Milan più dell’Inter, visto che avete vinto due derby? È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare. Il Napoli è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, con la voglia di affrontare ogni partita per vincerla. Poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più importante è fare il meglio possibile sempre".