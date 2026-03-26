Odogu entra e la Germania U20 rimonta e vince la partita

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Il primo rossonero impegnato in questa sosta delle Nazionali è stato David Odogu, centrale tedesco classe 2006 impegnato nella Elite League U20 con la sua Germania U20. La formazione teutonica ha sconfitto la Repubblica Ceca per 2-1, in rimonta nel secondo tempo. Il rossonero era partito dalla panchina e ci è rimasto per tutto il primo tempo, concluso con il punteggio di 0-1 per gli ospiti in virtù della rete segnata da Filip Vecera al minuto numero 37.

Al rientro dall'intervallo il CT Hannes Wolf decide per un doppio cambio e schiera anche David Odogu che entra e gioca tutto il secondo tempo, contribuendo allla rimonta firmata dal pareggio su rigore di Max Moerstedt, al minuto 54, e dal gol di Noah Darvic, al minuto 63. Buona prova per il milanista che ha trovato anche un paio di ottime chiusure a difesa del risultato, specialmente una in campo aperto in cui ha scelto con perfezione il tempo della scivolata da ultimo uomo.