Abodi: "Il nostro posto è ai Mondiali, Gattuso la guida migliore"

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(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - "Il nostro posto è ai Mondiali, il nostro cuore è già lì, adesso dipende dai ragazzi che scenderanno in campo, che hanno la guida migliore, che è Rino Gattuso". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in attesa del match che la Nazionale del calcio affronterà stasera contro l'Irlanda del Nord nei playoff Mondiali.

"Al di fuori di ogni scaramanzia", ha spiegato a margine di un incontro a Trieste, stasera "abbiamo un avversario" da affrontare, "ma io credo che il vero avversario non sia l'Irlanda del Nord, che rispettiamo, ma siano un po' i nostri limiti di varia natura. Le motivazioni non mancano. Come ho detto ieri, siamo artefici del nostro destino. Se riusciamo a essere l'Italia, io penso che ci possiamo rivedere tutti insieme il 31" per il prossimo step. (ANSA).