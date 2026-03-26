MN - Ravezzani: "Dobbiamo uscire da un equivoco: Furlani non è ciò che viene spesso dipinto. Lui fa ciò che gli dice Cardinale"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è stato intervistato da MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa può aver chiesto Allegri alla società in vista della prossima stagione?

"Premessa, dobbiamo uscire da un equivoco: Furlani non è il mostro che viene spesso dipinto. Lui fa ciò che gli dice Cardinale, che ha deciso di non investire nel Milan. Per rilanciare una squadra, devi mettere dei soldi, fare un investimento, e dire: spendo e nel tempo li riprenderò con gli interessi. Nelle ambizioni di Cardinale per sostenere il Milan c'era la presenza costante della Champions League, lui l'ha mancata 2 anni su quattro, perché un anno ci è andato per la penalizzazione della Juventus. Quindi il povero Furlani fa quello che gli dice Cardinale, giustamente, invece, Tare e Allegri, come i tifosi, vogliono soldi per fare qualche investimento, concetto che espresse anche Maldini. Che Furlani si veda con Allegri molto bene, ma togliamoci dalla testa che il Milan spenda soldi per arrivare a certi tipi di giocatori. L'unica cosa che potrebbe fare è dire: "Con questo budget smettiamo di vendere giocatori di 20 anni e proviamo a prendere qualche giocatore già pronto", come successo con Modric e Rabiot. Non a caso i giovani presi dal Milan non hanno portato a nulla, Jashari e De Ketelaere su tutti. Se almeno su questo Cardinale ha cambiato idea, su insistenza di Furlani, allora possiamo speriamo che arrivi un giocatore pronto per rimanere in zona Champions".