I tanti ruoli di Saelemaekers: "Ho giocato ovunque, mi manca fare il centrale difensivo"

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Quattro anni fa il Mondiale lo aveva solo sfiorato, inserito tra le riserve, quest'anno Alexis Saelemaekers sarà invece protagonista con il suo Belgio alla rassegna iridata che inizierà giovedì sera tra Messico, Stati Uniti e Canada. Il giocatore del Milan, reduce dalla sua stagione di ritorno in rossonero tra alti e bassi dopo due anni trascorsi in prestito, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Cronache di Spogliatoio proprio in vista dell'importante appuntamento estivo. Le sue dichiarazioni.

Sulle tante posizioni giocate in carriera:

"Allora per primo terzino destro, poi terzino sinistro. Mi manca il centrale difensivo: ho fatto il portiere ma solo da bambino, non professionista. A centrocampo ho giocato nella posizione box-to-box di mezzala, ho giocato trequartista, ho giocato a destra e sinistra. Ho anche giocato punta all'Anderlecht ma non segnavo e hanno capito subito di mettermi sulla fascia. A volte è positivo perché un allenatore sa di poter sempre contare su di me; altre è difficile perché non riesci ad abituarti a una posizione fissa e prendere gli automatismi della posizione specifica. Avendo fatto tutta la stagione a destra, mi sento molto meglio: questo ti fa crescere. Prima ho cambiato tante volte ed è stato difficile performare al 100%. La cosa positiva è che un allenatore sa che dove ti mette, tu farai bene"