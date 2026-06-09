De Paola sul Milan: "La gestione americana ha un problema". Ecco a cosa si riferisce

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aolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Questo Milan non riesce a sganciarsi dalle due anime che lo dividono"

L’estate rappresenta per il Milan un’occasione decisiva per ridefinire il proprio percorso dopo una stagione che non ha rispecchiato le aspettative della dirigenza e della tifoseria. Le prestazioni e i risultati ottenuti non hanno consentito di raggiungere i traguardi prefissati, spingendo il club a una profonda analisi della situazione.

La società sta valutando attentamente le scelte da compiere per costruire un futuro più solido e competitivo. L’obiettivo è elaborare una strategia efficace che permetta alla squadra di recuperare continuità nei risultati e maggiore affidabilità nel rendimento. Programmazione, equilibrio e capacità di guardare oltre il breve periodo saranno elementi essenziali per il rilancio.

Il Milan sa che le prossime settimane avranno un’importanza fondamentale e che ogni decisione influenzerà il progetto sportivo. La volontà è quella di inaugurare un nuovo ciclo, caratterizzato da una crescita graduale ma costante, con l’ambizione di tornare a competere stabilmente per traguardi prestigiosi.

Intanto Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Questo Milan non riesce a sganciarsi dalle due anime che lo dividono. Inoltre nella gestione americana c'è anche poca fiducia in quel che è italiano. Le due anime comunque sono ovviamente quella di Ibrahimovic e quella di Cardinale e Calvelli".