Ciarravano racconta il calcio di Glasner: 3-4-2-1 fluido e ri-aggressione

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Il telecronista di Sky Sport Paolo Ciarravano, che racconta spesso la Premier League, ha illustrato i principi del gioco di Oliver Glasner

Oliver Glasner è il candidato forte per diventare il nuovo tecnico del Milan, l'unico anche rimasto veramente in corsa in questa fase. In attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa che potrebbe portarlo a Milanello, il telecronista di Sky Sport Paolo Ciarravano, intervenuto negli studi della sua emittente televisiva, ha provato a illustrare i principi e i concetti principali del gioco di mister Glasner, messi in campo al meglio nelle ultime due stagioni e mezzo trascorse sulla panchina del Crystal Palace e concluse con tre trofei, un inedito per il club londinese.

MILAN, CIARRAVANO ILLUSTRA IL GIOCO DI GLASNER

Le parole di Paolo Ciarravano negli studi di Sky Sport 24 sul gioco di Oliver Glasner: "Glasner è più identificabile perché negli ultimi anni ha giocato più o meno con delle caratteristiche definite. Il sistema di gioco è un 3-4-2-1, molta attenzione al pressing. La scuola è comunque quella di Rangnick. Non si gioca con un numero 10 ma si gioca con due attaccanti esterni che vengono dentro il campo, una punta di riferimento e gli esterni a tutta fascia che prendono profondità e ampiezza arrivando fino in fondo. I principi sono quelli di un calcio molto votato all’aggressione: pressing, ri-aggressione, spesso si va uomo su uomo però poi dopo ci si ricompatta e quindi i due centrali di centrocampo sono anche molto bravi a leggere le linee di passaggio. Di certo con Glasner hai un sistema di gioco e una struttura che è molto fluida, perché è un 3-4-2-1 ma attacchi con cinque uomini, però poi ci sono delle caratteristiche definite".