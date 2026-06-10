Stovini su Maldini: "Non capisco come il Milan non possa pensare a una figura del genere"
L’estate si presenta come un momento cruciale per il Milan, chiamato a ripartire dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza e della tifoseria.
I risultati raccolti nel corso dell’annata sono stati al di sotto degli obiettivi prefissati e hanno portato il club a effettuare valutazioni approfondite sul presente e sul futuro. La società rossonera sta analizzando con attenzione ogni aspetto della propria programmazione, nella consapevolezza che le scelte delle prossime settimane saranno determinanti.
L’intenzione è costruire un percorso solido che permetta alla squadra di ritrovare continuità, competitività e maggiore efficacia sul campo. Per raggiungere questo traguardo saranno indispensabili pianificazione, equilibrio e una visione chiara delle priorità.
Il Milan sa che il lavoro da svolgere è importante e che ogni decisione avrà conseguenze rilevanti sul progetto sportivo. L’obiettivo resta quello di tornare protagonista, competere ai massimi livelli e aprire un nuovo ciclo fondato su una crescita costante, sostenibile e condivisa. Nel frattempo Lorenzo Stovini, ex calciatore, su TMW Radio ha parlato della possibilità di rivedere Paolo Maldini in rossonero: "Credo debba starci uno come lui al Milan. Più competenza di così non so cosa si possa pretendere. Non capisco come il Milan non possa pensare a una figura del genere. Con lui si deve ripartire e rifondare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan