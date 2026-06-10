Stovini su Maldini: "Non capisco come il Milan non possa pensare a una figura del genere"

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Lorenzo Stovini, ex calciatore, su TMW Radio ha parlato della possibilità di rivedere Paolo Maldini in rossonero: le sue parole

L’estate si presenta come un momento cruciale per il Milan, chiamato a ripartire dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza e della tifoseria.

I risultati raccolti nel corso dell’annata sono stati al di sotto degli obiettivi prefissati e hanno portato il club a effettuare valutazioni approfondite sul presente e sul futuro. La società rossonera sta analizzando con attenzione ogni aspetto della propria programmazione, nella consapevolezza che le scelte delle prossime settimane saranno determinanti.

L’intenzione è costruire un percorso solido che permetta alla squadra di ritrovare continuità, competitività e maggiore efficacia sul campo. Per raggiungere questo traguardo saranno indispensabili pianificazione, equilibrio e una visione chiara delle priorità.

Il Milan sa che il lavoro da svolgere è importante e che ogni decisione avrà conseguenze rilevanti sul progetto sportivo. L’obiettivo resta quello di tornare protagonista, competere ai massimi livelli e aprire un nuovo ciclo fondato su una crescita costante, sostenibile e condivisa. Nel frattempo Lorenzo Stovini, ex calciatore, su TMW Radio ha parlato della possibilità di rivedere Paolo Maldini in rossonero: "Credo debba starci uno come lui al Milan. Più competenza di così non so cosa si possa pretendere. Non capisco come il Milan non possa pensare a una figura del genere. Con lui si deve ripartire e rifondare".