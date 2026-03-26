Giocatore del mese di marzo: Pavlovic in nomination

Giocatore del mese di marzo: Pavlovic in nomination MilanNews.it
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Oggi alle 18:10News
di Andrea La Manna

Come reso noto dalla Serie A con un post sul suo profilo Instagram, sono stati pubblicati i sei giocatori in nomination dai quali usicrà il giocatore del mese di marzo. Tra questi vediamo Boga, attaccante della Juve, Davis, attaccante dell'Udinese, Douvikas, attaccante del Como, Ndicka, difensore della Roma, Simeone, attaccante del Torino e Pavlovic, difensore rossonero.

Per votare basterà aprire il link presente nelle storie del post Instagram della Serie A, che trovate in calce al pezzo, e scegliere il vostro player of the month. 