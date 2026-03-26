Giocatore del mese di marzo: Pavlovic in nomination
MilanNews.it
Come reso noto dalla Serie A con un post sul suo profilo Instagram, sono stati pubblicati i sei giocatori in nomination dai quali usicrà il giocatore del mese di marzo. Tra questi vediamo Boga, attaccante della Juve, Davis, attaccante dell'Udinese, Douvikas, attaccante del Como, Ndicka, difensore della Roma, Simeone, attaccante del Torino e Pavlovic, difensore rossonero.
Per votare basterà aprire il link presente nelle storie del post Instagram della Serie A, che trovate in calce al pezzo, e scegliere il vostro player of the month.
Pubblicità
News
MN - Ravezzani: "La domanda è: c'è la volontà di mettere subito 30, 40 milioni in più per rinforzare la squadra?"
Forgione sui rimpianti scudetto del Milan: "Ne avrà diversi, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi"
Leao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischiodi Franco Ordine
Le più lette
4 Leao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Siamo all'ultima sosta. Infortuni, com'è andato il Milan di Allegri? Problemi ricorrenti e un po' di sfortuna
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ravezzani: "Scudetto? Sognare è l'unica cosa che rimane. Per il futuro serve una strategia di investimento"
Gimenez e l'operazione: “Prendevo delle medicine per giocare, ma ad un certo punto non riuscivo più a correre”
Carlo PellegattiAllegri, il normalizzatore. Torniamo a una testa! Quella notte di febbraio. Che tristezza quel sofà!
Antonio VitielloI ruoli e i profili chiesti da Allegri sul mercato. Estate decisiva: ora o mai più. Tutti compatti per scacciare l’ipotesi ritiro
Pietro MazzaraSummit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napoli
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com