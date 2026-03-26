Flamini, dal calcio alla biochimica: e adesso vuole comprarsi l’Arsenal

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Se vi avessero detto nel lontano 2008, anno di arrivo in rossonero, che Mathieu Flamini una volta ritiratosi dal calcio sarebbe diventato un imprenditore e avrebbe fondato un'agenzia di nome GF Biochemicals, arrivando ad avere un patrimonio stimato da Forbes in 10 miliardi, non ci avreste creduto. Eppure così è, ed ora il francese pare abbia un gran desiderio di tornare a capofitto nel calcio.

Secondo la stampa inglese infatti, Flamini starebbe pensando di acquistare una quota dell'Arsenal, da sempre dichiarata come squadra del suo cuore. "Va da sé che club come Arsenal e Marsiglia occupano un posto speciale nel mio cuore. Non dimentico mai da dove vengo", ha dichiarato Flamini, lasciando intendere come dietro a un'eventuale operazione l'aspetto emotivo sarebbe fondamentale. Sono proprio queste due squadre che l'hanno lanciato nel calcio europeo, prima di tutti il Marsiglia nel 2003/2004 e l'anno dopo appunto gli inglesi, dove restò quattro anni prima di passare al Milan fino al 2013.