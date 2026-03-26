Bartesaghi titolare con l'Italia U21 nel cruciale impegno contro la Macedonia
L'Italia U21 scende oggi in campo alle 18.15 a Empoli, poche ore prima della Nazionale maggiore. Come i più grandi di Gattuso, anche gli Azzurrini del CT Silvio Baldini si giocano tanto nella gara contro la Macedonia del Nord: in palio ci sono punti importanti per tenere il passo della Polonia nella caccia alla qualificazione al prossimo Europeo di categoria che si giocheranno l'estate prossima in Albania e Serbia. In campo da titolare anche un giocatore rossonero: Davide Bartesaghi parte dall'inizio come terzino sinistro di una difesa a quattro.
Le formazioni ufficiali:
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. A disposizione: Daffara, Venturino, Raimondo, Kayode, Berti, Ahanor, Fini, Guarino, Cacciamano. Allenatore: Silvio Baldini
MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupche; Arizankoski, Meljichi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov; Gashtarov. A disposzione: Vasilev, Filevski, Stojanoski, Kurtishi, Gjorgievski, Latifi, Sofijanoski, Stojilevksi, Stojanov. Allenatore: Goran Stanikj
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