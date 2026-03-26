D'Amico sulle convocazione in Nazionale: "Adesso va anche chi ha giocato meno”

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Andrea D'Amico, intervistato da TMW, ha parlato così dell'Italia, di Gennaro Gattuso e dello schema di convocazione dei calciatori: "Il selezionatore deve cercare di individuare i calciatori e poi farli rendere al meglio. Qui pero non parliamo di un impegno che dura un mese. Questa è una finale. E Rino vorrà trasferire ai suoi calciatori questa responsabilità. Una volta arrivavi in Nazionale dopo un percorso importante, adesso va anche chi ha giocato meno”.

Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: Tonali titolarissimo, un paio di dubbi

Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McConville, Brown McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCan, Devenny; Price, Reid. Ct: O'Neill