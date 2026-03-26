Odogu parte dalla panchina con la Germania U20 contro la Repubblica Ceca
Il primo rossonero impegnato in questa sosta per le Nazionali è quello meno impiegato con il club: David Odogu. Il centrale tedesco classe 2006, entrato nei minuti finali della vittoria contro il Torino per dare il suo contributo difensivo, oggi è impegnato con la sua Germania U20 nella sfida contro i pari età della Repubblica Ceca, nell'Elite League U20.
Come riportato dal canale YouTube della federazione tedesca, che trasmette in diretta la partita anche per utenti italiani, Odogu parte dalla panchina in questa sfida. Vedremo se ci sarà occasione per lui a gara in corso e se il CT Hannes Wolf deciderà di schierarlo. Questa la formazione della Germania.
GERMANIA U20: Pfeiffer; Suso, Munz, Lubach, Watjen, Moerstedt, Krattenmacher, Klemens, Darvich, Amoako, Drexler. Panchina: Prufrock, Hermann, Ruprecht, Boakye, Bulut, Drexler, Haas, Herwerth, Muller, Musah, Odogu, Ulrich.
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