Impallomeni: "Tra Napoli e Milan chi avrà più rimpianti alla fine saranno gli azzurri. La rossonera non è una squadra forte"

Impallomeni: "Tra Napoli e Milan chi avrà più rimpianti alla fine saranno gli azzurri. La rossonera non è una squadra forte"MilanNews.it
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Oggi alle 16:10News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione. 

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? 
"Il Napoli perché è più forte. Rimpianti per non aver avuto a disposizione sempre i migliori. Il Milan ha tirato al massimo, non è una squadra forte, anche come esperienze vissute, rispetto alle altre". 