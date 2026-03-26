Discreti: "Scudetto? I rimpianti del Milan sono i pareggi in casa con le piccole"

Discreti: "Scudetto? I rimpianti del Milan sono i pareggi in casa con le piccole"MilanNews.it
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Oggi alle 15:50News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Discreti  ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione. 

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? 
"A livello di risultati, chiaramente il Napoli, ma per me il Milan ha più rimpianti. I rimpianti veri il Napoli ce li ha in Champions, in campionato ha fatto un miracolo, viste le assenze. Il Milan, con i pareggi in casa con le piccole, deve avere più da recriminare". 