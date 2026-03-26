Oggi sono 37 per Simon Kjaer, gli auguri social di Matteo gabbia

Oggi sono 37 per Simon Kjaer, gli auguri social di Matteo gabbiaMilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Andrea La Manna

Oggi, 26 marzo, un ex protagonista assoluto dello scudetto 2021/2022 compie gli anni: stiamo parlando di Simon Kjaer. 37 sono le candeline che spegne nella giornata di oggi il difensore danese, ritiratosi dal calcio nel 2025. Sui social, tramite una storia Instagram, sono arrivato gli auguri da parte di Matteo Gabbia che, sopra una foto che ritrae i due con Pulisic in allenamento scrive: "Auguri amico mio. Ti voglio bene"

Per kjaer sono state 91 le presenze in quattro anni, dal 2020 al 2024, con 1 gol segnato in Europa League al 92' all'Old Trafford contro il Manchester United, match valido per l'andata degli ottavi di finale. La redazione di MilanNews.it fa gli auguri di buon compleanno all'ex difensore rossonero!