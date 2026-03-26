Tournèe estiva in Australia, presente anche l’Inter: sarà derby di Milano

Tournèe estiva in Australia, presente anche l’Inter: sarà derby di Milano MilanNews.it
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Oggi alle 15:20News
di Andrea La Manna

Il Corriere dello Sport questa mattina ha proposto diverse delle tappe che Milan, Inter e Juventus affronteranno quest'estate in preparazione alla stagione 2026/2027.

Come per i rossoneri, anche i nerazzurri e i bianconeri la tournée estiva inizierà in Australia e dunque, la presenza delle tre grandi del campionato nello stesso posto, permetterà ai tifosi locali di assistere a delle classiche del calcio italiano come il derby di Milano. Dopo la Cina, con la finale di Supercoppa del 2011 vinta dai rossoneri per 2-1 e l'Arabia Saudita, con le diverse finali anch'esse di Supercoppa Italiana, questa volta toccherà all'Oceania ospitare la partita italiana più bella dell'anno. 