Italia, tutti con Gattuso. Il Milan: "Siamo tutti con te, Rino. Forza Azzurri!"

Italia, tutti con Gattuso. Il Milan: "Siamo tutti con te, Rino. Forza Azzurri!"MilanNews.it
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Oggi alle 15:09News
di Manuel Del Vecchio

Serata importantissima per la Nazionale Italiana ed il suo CT, Rino Gattuso: stasera c'è la semifinale per il Play Off Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Una partita fondamentale, visto che gli Azzurri hanno saltato le ultime due edizioni dei campionati del mondo. Gattuso sa bene quanto è importante raggiungere la qualificazione e sa bene quanto l'Italia calcistica oggi più che mai sia tutta con lui.

È arrivato anche un post social del Milan per dare supporto all'ex rossonero: "Siamo tutti con te, Rino. Forza Azzurri!".