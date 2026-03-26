Il Milan regala la quarta maglia a Giroud, lui ringrazia: “Un grosso abbraccio, forza Milan sempre”

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Sui profili Instagram del Milan e di Oliver Giroud, è stato postato un video che avrà sicuramente fatto scendere una lacrimuccia a tutti i tifosi rossoneri. La società rossonera ha deciso di regalare la quarta maglia da gioco, quella grigia, all'ex bomber rossonero protagonista dello scudetto 2021/2022.

"Grazie mille per la maglia che mi avete mandato e un abbraccio a tutti i milanisti. Forza Milan sempre" sono le parole che pronuncia Olivier nel video postato che potete vedere in calce al pezzo.