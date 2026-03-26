Renzo Rosso: "Sono amico e grande estimatore di Allegri. Scaroni ci fa i complimenti per come gestiamo il club"

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Renzo Rosso, proprietario del Vicenza che ha da poco festeggiato la promozione in Serie B, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche del Milan, di cui è un grande tfoso. "Se vincesse lo scudetto il mio Milan? Peccato per la sconfitta con la Lazio: credevo nello scudetto, comunque non è ancora detta. Allegri? Sono amico e grande estimatore di Max. Conosco tanti giocatori, anche Leao: nel nostro linguaggio ci troviamo bene, parliamo di moda. Il presidente Scaroni è di Vicenza, è nostro amico e ci fa i complimenti per come gestiamo il club".

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45