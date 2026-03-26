Renzo Rosso: "Sono amico e grande estimatore di Allegri. Scaroni ci fa i complimenti per come gestiamo il club"
Renzo Rosso, proprietario del Vicenza che ha da poco festeggiato la promozione in Serie B, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche del Milan, di cui è un grande tfoso. "Se vincesse lo scudetto il mio Milan? Peccato per la sconfitta con la Lazio: credevo nello scudetto, comunque non è ancora detta. Allegri? Sono amico e grande estimatore di Max. Conosco tanti giocatori, anche Leao: nel nostro linguaggio ci troviamo bene, parliamo di moda. Il presidente Scaroni è di Vicenza, è nostro amico e ci fa i complimenti per come gestiamo il club".
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan