Questa sera Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra
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Manca sempre meno al calcio d'inizio della semifinale play-off per l'accesso al Mondiale USA 2026. Tra poche ore gli Azzurri di Gennaro Gattuso scenderanno in campo per sfidare i nordirlandesi alla New Balance Arena di Bergamo. La Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Instagram, riporta la probabile formazione che scenderà in campo stasera.
ITALIA-IRLANDA DEL NORD - PROBABILE FORMAZIONE
ITALIA (3-5-2) - Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano, Retegui, Kean
A disp. Carnesecchi, Meret, Gatti, Buongiorno, Raspadori, Coppola, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Scalvini, Spinazzola, Palestra
CT Gennaro Gattuso
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