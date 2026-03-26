Questa sera Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra

Questa sera Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra MilanNews.it
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Oggi alle 14:30News
di Andrea La Manna

Manca sempre meno al calcio d'inizio della semifinale play-off per l'accesso al Mondiale USA 2026. Tra poche ore gli Azzurri di Gennaro Gattuso scenderanno in campo per sfidare i nordirlandesi alla New Balance Arena di Bergamo. La Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Instagram, riporta la probabile formazione che scenderà in campo stasera.

ITALIA-IRLANDA DEL NORD - PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA (3-5-2) -  Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano, Retegui, Kean 
A disp. Carnesecchi, Meret, Gatti, Buongiorno, Raspadori, Coppola, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Scalvini, Spinazzola, Palestra 
CT Gennaro Gattuso 