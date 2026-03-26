Napoli-Milan trasferta vietata? Saranno CASMS e prefettura a decidere

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Oggi alle 13:40News
di Andrea La Manna

Come riporta CalcioNapoli24, è arrivata la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della partita in programma lunedì 6 aprile ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dalla Questura di Napoli, l'ONMS ha rinviato alle valutazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per l'individuazione di adeguate misure di rigore.

Inoltre, l'Osservatorio ha invitato la Lega Serie A ad interessare SSC Napoli e AC Milan per non far avviare la vendita dei tagliandi nel settore ospiti. Saranno CASMS e Prefettura, dunque, a decidere se i tifosi del Milan residenti in Lombardia potranno prendere parte alla trasferta nel settore ospiti dello stadio Maradona in occasione di Napoli-Milan.