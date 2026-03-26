Napoli-Milan trasferta vietata? Saranno CASMS e prefettura a decidere
Come riporta CalcioNapoli24, è arrivata la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della partita in programma lunedì 6 aprile ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dalla Questura di Napoli, l'ONMS ha rinviato alle valutazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per l'individuazione di adeguate misure di rigore.
Inoltre, l'Osservatorio ha invitato la Lega Serie A ad interessare SSC Napoli e AC Milan per non far avviare la vendita dei tagliandi nel settore ospiti. Saranno CASMS e Prefettura, dunque, a decidere se i tifosi del Milan residenti in Lombardia potranno prendere parte alla trasferta nel settore ospiti dello stadio Maradona in occasione di Napoli-Milan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan