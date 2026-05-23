Allegri su Leao e Pulisic: "Possono dare ancora tanto al Milan"
Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha parlato così della probabile formazione contro il Cagliari:
Chi gioca di fianco a Nkunku? Gimenez, Fullkrug, Leao? Com'è stata la settimana di Leao?
"Abbiamo anche Pulisic. I quattro davanti stanno tutti bene. Sicuramente domani avremo più certezze domani".
Sono mancati anche i gol di Loftus-Cheek e Fofana...
"Sicuramente potevano fare di più. Hanno tutte le qualità in futuro per avere una media realizzativa migliore. Ruben si è anche fatto male. Un conto è fare una buona stagione, un conto è fare un'ottima stagione: e tutto dipende dal risultato di domani".
Leao e Pulisic possono ancora dare altro al Milan?
"Credo che siano due giocatori che possano ancora dare tanto al Milan, sono due giocatori tecnici. Sono stati infastiditi dagli infortuni. Leao ha avuto il problema al polpaccio, poi al pube. Domani abbiamo 100 minuti, stanno tutti bene, dovranno fare una bella partita".
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