Verso il Cagliari, Allegri: "Domani tutti a disposizione, è probabile che la partita si decida nell'ultima mezz'ora"

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Mister Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Cagliari a San Siro

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Cagliari:

L'obiettivo di domani è chiave per il suo futuro?

"Per quanto riguarda il futuro credo che il futuro sia domani, è la partita più importanti per tutti. Per tutti gli addetti ai lavori dentro Milanello, a Casa Milan e per i tifosi. Domani ci sarà lo stadio pieno, una vittoria dovrà essere un ringraziamento per loro che per tutto l'anno, anche nei momenti difficili, ci sono stati vicini. Saranno 100 minuti difficili, ci sono molte pressioni. Ma dovremo avere serenità".

Sul borsino medico:

"Stanno tutti bene, abbiamo tutti a disposizioni. Ci sarà bisogno di tutti, è probabile che la partita si decida nell'ultima mezz'ora. Il Cagliari ha preso gol dal cinquantesimo in poi. Ma sono forti, bisogna fare una partita molto seria".

Che rischi ci sono domani?

"Domani corriamo solo un pericolo: l'atteggiamento e un po' di superficialità. Dopo Genoa, quando abbiamo passato una settimana molto intensa a livello di tensioni. Domani l'errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione. L'atteggiamento sarà fondamentale, dobbiamo fare le stesse cose fatte a Genova. Ormai i social, tutti parlano, fanno, discutono. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale e vanno portate dalla nostra parte tutte le critiche fatte".

Sui giocatori da scegliere:

"Domani chi scenderà in campo sicuramente farà una bella prestazione come atteggiamento. L'atteggiamento non lo sbaglierà. Chi entrerà dal primo minuto e chi subentrerà. Domani hanno questo grande obiettivo davanti: tutti hanno la voglia di andare a giocare la Champions l'anno prossimo".