Allegri e le parole di Marotta: "Devono essere da stimolo per tutto il Milan"

vedi letture

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Cagliari a San Siro

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Qual è la dimensione del Milan?

"Se dovessimo, domani sera, riuscire ad arrivare in Champions. Se i ragazzi ci regalano questo obiettivo sarà merito loro. La posizione che occuperemo domani serà sarà la posizione che avremo meritato. La classifica di un campionato delinea le squadre che hanno meritato quella posizione".

Sui possibili cambi in società:

"Posso dire una cosa: fino a lunedì non possiamo dire niente. Fino a Genova eravamo tutti morti. Dopo Genova, siamo tutti vivi. Domani abbiamo la possibilità di rimanere vivi. Il risultato sposta l'opinione da una parte all'altra. Domani conta solo il risultato, ancora di più. Ce l'abbiamo lì, quindi è da prenderlo".

Allegri vuole rimanere al Milan? Chiederà condizioni? Rimarrebbe con Ibra e Furlani?

"Non è una questione di persone ma di risultato di domani sera. Parlare di futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente. Ho un contratto col Milan e sono molto contento di essere al Milan. Il risultato di domani sposterà l'opinione da una parte o dall'altra. Se andiamo in Champions sarà stata un'ottima stagione, se andiamo in Europa League abbiamo sbagliato. Aspettiamo domani sera".

Le parole di Marotta sulla seconda stella sono uno stimolo in più per te?

"Il lato romantico non lo faccio cadere. Le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti per la stagione, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Il Milan è a un passo dalla seconda stella. Il primo passo è chiudere nel migliori dei modi la stagione e poi cominciare la prossima con ancora più ambizione. Anche quando siamo partiti quest'anno abbiamo avuto l'ambizione di fare il massimo. Se ora siamo terzi vuol dire che non siamo stati all'altezza di poter competere per lo scudetto".