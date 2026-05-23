Guidi: "Curioso che lo stesso Ibra parli di tempo. Quello che gli servirebbe se volesse dare il suo marchio al nuovo Milan…"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'estate di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'estate di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per l'AC Milan: "L’agenda dell’estate di Zlatan Ibrahimovic è già pienissima. No, lo svedese non ha impegni fissati col Milan, nonostante la possibile rivoluzione in seno al club di via Aldo Rossi. Il senior advisor di RedBird, piuttosto, sarà occupato in attività parallele, che nulla hanno a che fare con il Diavolo e molto con la promozione... di sé stesso. Dell’esperienza da opinionista di punta per Fox Sports al Mondiale si è già scritto in tutte le salse.

Vale la pena ricordare che Ibrahimovic non è un dipendente del Milan, ma un partner in quota RedBird. Può, dunque, decidere di sé stesso in piena autonomia. Sempre di ieri la notizia che Zlatan è entrato ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance sportive, in qualità di Global Ambassador e Anchor Investor, «mettendo a disposizione il proprio profilo internazionale per sostenere l’espansione del brand in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia», si legge nel comunicato stampa. A K-Sport, peraltro, si appoggia pure il Milan (così come molti altri club, tra cui Inter, Roma e Napoli). "Nel corso della mia carriera sono sempre stato molto selettivo rispetto ai progetti in cui investire il mio tempo: K-Sport è la sport-tech company che ho scelto di supportare", il virgolettato dello svedese. Curioso che lo stesso Ibra parli di tempo. Quello che gli servirebbe se volesse dare il suo marchio al nuovo Milan…".