Il Milan ci giocò contro la prima gara della stagione, adesso il Bari è retrocesso in Serie C

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Il Bari, che aveva affrontato il Milan nella prima gara ufficiale della stagione rossonera, è stato retrocesso in Serie C

Domani il Milan scende in campo a San Siro per chiudere ufficialmente la sua stagione e il suo campionato: i rossoneri ospitano il Cagliari a San Siro alle ore 20.45 per cercare i tre punti che vorrebbero dire ritorno in Champions League. Una partita fondamentale che la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi di sbagliare per nessun motivo. Si concluderà una lunga annata, con gioie all'inizio e tormenti alla fine, iniziata molto presto: il 17 agosto affrontò il Bari a San Siro per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Il Milan vinse quella gara 2-0 grazie ai gol di Leao e Pulisic, oggi i più criticati della rosa. Se il Milan chiuderà domani, il Bari ha chiuso ieri la stagione nel peggiore dei modi. La formazione pugliese è stata retrocessa in Serie C: doppio 0-0 nei playout con il Sudtirol che ha condannato i biancorossi in virtù del peggior piazzamento in classifica rispetto agli altoatesini. Il Bari si unisce alle altre tre squadre retrocesse: Reggiana, Pescara e Spezia. In Serie A, invece, sono state promosse Venezia e Frosinone con la finale di playoff che si disputerà tra Monza e Catanzaro per l'ultimo spot.