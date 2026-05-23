Un consorzio americano ha offerto 2 miliardi a De Laurentiis per il Napoli

vedi letture

Clamorosa offerta dall'America per acquistare il Napoli dalla famiglia De Laurentiis. Il patron degli azzurri per il momento non accetta

Stando a quanto riferisce The Athletic, un consorzio americano ha presentato un'offerta di circa 2 miliardi di euro per acquisire il Napoli dalla famiglia De Laurentiis. La testata inglese ha appreso che Underdog Global Partners (UGP) ha condotto le trattative per conto di un gruppo di investitori nell'ambito di un ambizioso piano volto a portare avanti l'eredità di Aurelio De Laurentiis.

Al momento quello che filtra è che Napoli non sia in vendita, ma questa posizione non ha scoraggiato UGP e i suoi finanziatori dall'insistere nelle trattative, iniziate sei mesi fa, per l'acquisizione del club. UGP non è nuova agli investimenti nello sport italiano: è proprietaria di maggioranza del Campobasso, un club di Serie C. Lo scorso maggio ha acquistato una quota di controllo del Napoli Basket, la squadra di basket di massima serie della città.

Come nel caso del piano di RedBird Capital Partners per il Milan, il consorzio guidato da UGP intende candidarsi per una franchigia NBA Europe in vista del lancio della nuova lega previsto per il 2027. Il Napoli, la squadra di calcio, e il Napoli Basket entrerebbero così a far parte di un'organizzazione multisportiva. Diverse fonti hanno confermato a The Athletic che la proposta presentata dal consorzio guidato da UGP prevede un impegno a investire nelle infrastrutture. Ciò include un'offerta per la privatizzazione e la riqualificazione dello Stadio Diego Maradona.

The Athletic ha appreso che i colloqui si sono arenati su alcuni punti critici, segnalati da De Laurentiis. Tuttavia, UGP spera di superarli e di riprendere le trattative. Se De Laurentiis dovesse accettare l'offerta, si assicurerebbe uno dei maggiori profitti nel mondo dello sport, avendo acquisito il Napoli per meno del 2% della proposta avanzata dal consorzio guidato da UGP.