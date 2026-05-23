Pisacane: "C'è voglia di fare una gara gagliarda, di stupire e rendere orgoglioso un popolo"

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Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha presentato in conferenza stampa la sfida di San Siro contro il Milan in programma domani sera

Il Cagliari sarà l'ultimo avversario della stagione del Milan: la squadra Sarda ha ottenuto la salvezza nel corso dell'ultimo turno di campionato e domani sera alle 20.45 sarà a San Siro per giocare l'ultima giornata. I rossoneri necessitano di una vittoria per ottenere la qualificazione in Champions League. Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha presentato la partita in conferenza stampa, un estratto delle sue dichiarazioni: "Ho sempre messo il Cagliari davanti a tutto. Quando la settimana scorsa ho detto che a inizio stagione speravo di essere sulla panchina del Cagliari alla 37esima giornata, è perché lo pensavo, sono così. Mi ritengo una persona umile, sul passato ho costruito il mio futuro, sia dal punto di vista calcistico che nella vita. Un ostacolo da superare per me è benzina. Questo mi ha permesso di crescere quest’anno, di essere una persona migliore. Ma non per questo mi sento arrivato. Nel calcio vale una regola non scritta, prevale il “verbo” dell’oggi: tutto ciò che fai oggi conta, quello che hai fatto sino a ieri già non conta più".

Prosegue così Pisacane: "Ora nella mia testa c’è la gara contro il Milan, la voglia di fare una gara gagliarda, di stupire e rendere orgoglioso un popolo. Noi dobbiamo fare in modo che alla fine dell’anno i tifosi possano dire che la squadra li ha rappresentati. I complimenti? Gratificano me e io il mio staff, significa che stiamo seguendo la direzione giusta. Ma non ci culliamo su quello che viene detto, pensiamo a ciò che vogliamo fare realmente”.