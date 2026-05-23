MN - Debutto del nuovo home kit e San Siro verso il tutto esaurito: il Milan chiude la stagione davanti a 74mila tifosi

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Milan-Cagliari si avvicina: San Siro verso il tutto esaurito e il debutto del nuovo home kit targato Puma per la stagione 2026/27

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, saranno circa 74mila i tifosi rossoneri presenti domani sera a San Siro per Milan-Cagliari, ultimo appuntamento della stagione e gara decisiva per il futuro europeo della squadra di Massimiliano Allegri.

Per l'occasione il Milan scenderà in campo con il nuovo home kit, presentato ufficialmente ieri. Quella di domani, però, sarà una serata speciale anche fuori dal campo, visto che la nuova prima maglia rossonera sarà indossata da alcuni ospiti presenti allo stadio, tra cui Clara, Sangiovanni, Jake La Furia e Sarah Toscano.

San Siro si prepara dunque a vivere una notte dal saportre particolare, tra campo, musica e passione rossonera.