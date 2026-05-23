Cuomo incredulo: "Dovrebbe essere in discussione anche Scaroni, ma lui pare che viva un mondo del calcio parallelo al Milan e al nostro"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sulle scelte della società in vista della prossima stagione.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sulle scelte della società in vista della prossima stagione, da prendere dopo la partita di domani contro il Cagliari: “Mi auguro che le abbia già prese, quando ci sono situazioni di questo tipo si deve andare oltre ai risultati sul campo. Io non chiedo a Cardinale di avere un Milan l’anno prossimo capace di vincere lo scudetto, io gli chiedo di avere un Milan che non abbia paura e dubbio di esserci anche l’anno dopo. Quando parlo con chi era molto vicino ad Adriano Galliani mi limitavano a dirmi una cosa: in quel Milan nessuno temeva il posto, tutti sapevano di dover lavorare per l’anno in corso, quello dopo e per quello dopo ancora, senza aver timore di essere messi in discussione. Ausilio è mai stato messo in discussione da quando è arrivato Marotta? Chivu quando è stato in discussione lo hanno accerchiato in modalità “ rapina “ ma in senso buono. Nel Milan avremmo parlato per tutta la stagione di Chivu avendo voluto Fabregas. É questo perché i dirigenti dell’Inter sono capaci a difendere le proprie scelte, oltre che a lavorare bene.

Credo che ai calciatori stia arrivando la sensazione di essere tutti in discussione, dall’AD in giù, dovrebbe essere in discussione anche Scaroni ma lui pare che viva un mondo del calcio parallelo al mondo Milan e dal nostro, di lui non si parla mai".