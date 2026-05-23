Seedorf si rimette in gioco: pronto a ripartire nell'organigramma della Sanremese
Il progetto Sanremese, società di Serie D ligure nella nota città della riviera di ponente, cresce in grande e soprattutto cercando di coinvolgere grandi nomi. L'ultimo potrebbe essere una ex leggenda rossonera come Clarence Seedorf. Nei mesi scorsi all'interno del club è subentrato con il 37% delle quote un altro ex calciatore della nostra Serie A come Christian Karembeu che ha dato avvio a un progetto ambizioso, all'interno del quale vorrebbe che ci fosse spazio anche per l'olandese.
La notizia, riportata da gianlucadimarzio.com, si arricchisce dell'indiscrezione secondo cui Karembeu rileverà la presidenza del club, lasciando all'attuale numero uno Alessandro Masu il 25% della proprietà. Ancora non è chiaro che ruolo potrebbe avere Clarence Seedorf: sicuramente uno di spicco, con l'ipotesi più probabile che lo porterebbe alla vice-presidenza. Attualmente Seedorf oltre a essere opinionista televisivo, è divenuto consulente per il club iraniano dell'Esteghlal: l'ultima esperienza da allenatore risale al 2019 con la nazionale del Camerun, oggi proverà a reinventarsi con un'altra vesta.
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