Archetti: "L'intenzione di Cardinale è quella di cambiare molte facce al Milan, iniziando dall'ad Furlani e convincendo Allegri a restare"

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Pierfrancesco Archetti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla futura gestione del Milan di RedBird.

Pierfrancesco Archetti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla futura gestione del Milan: "Lo scenario che tutti i tifosi milanisti si augurano per domenica sera è il mantenimento della posizione da Champions League, ovvio. Dare credito e seguito alle speranze renderebbe la costruzione del nuovo Milan molto meno intricata, con addii necessari ma conferme fondamentali per affrontare l’Europa che conta (e che fa contare i milioni in entrata, almeno cinquanta). Gerry Cardinale, presente già a Genova, sarà di nuovo a San Siro nell’ultima di campionato contro il Cagliari per vigilare e (spera) esultare: è convinto che la presenza fisica sia necessaria in questo momento delicato. La sua intenzione è quella di cambiare molte facce al Milan, iniziando dall’ad Giorgio Furlani, ma di convincere Massimiliano Allegri a sgomberare i dubbi sul suo futuro, a non sentire i richiami da Napoli. Per riuscirci serve innanzitutto la qualificazione alla Champions, ma si sta ragionando in positivo; quindi data per fatta questa incombenza, serve un grande Milan che possa affrontare il doppio impegno campionato-coppa e che possa rispecchiarsi di più nel sistema allegriano".

LA POSIZIONE DI FURLANI

"E se Furlani farà un passo indietro? C’è l’ipotesi Galliani": titolava così ieri mattina La Gazzetta dello Sport, spiegando che anche Giorgio Furlani, come tutti i dirigenti milanisti, è finito sotto esame. L'ad, oggetto della forte contestazione dei tifosi nelle ultime settimane (la petizione per chiedere le sue dimissioni ha superato le 52 mila firme), potrebbe essere coinvolto nelle innovamento della struttura societaria che sta pensando Gerry Cardinale, ma non è da escludere che possa essere lo stesso Furlani a decidere di lasciare il Milan per tornare a business più strettamente finanziari.