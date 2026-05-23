Moretto sul prossimo allenatore del Napoli: “Valutazioni in corso, Allegri il preferito”
Nel sul profilo X, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dei movimenti sulla panchina del Napoli per quanto riguarda l'allenatore della prossima stagione. Di seguito le sue parole:
"Panchina Napoli: ancora nessuna decisione presa da parte della società. Tutto aperto e valutazioni in corso, che proseguiranno nel corso della prossima settimana. Piace molto il profilo di Fabio Grosso, in lizza anche Vincenzo Italiano. Massimiliano Allegri sarebbe il preferito ma ha un contratto importante che lo lega al Milan ed è totalmente focalizzato sulla corsa Champions. Il casting include anche altri nomi, possibili outsider".
Panchina Napoli: ancora nessuna decisione presa da parte della società.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 23, 2026
Tutto aperto e valutazioni in corso, che proseguiranno nel corso della prossima settimana.
Piace molto il profilo di Fabio Grosso, in lizza anche Vincenzo Italiano.
Massimiliano Allegri sarebbe il… pic.twitter.com/uGsUgo94bH
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