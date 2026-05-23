Moretto sul prossimo allenatore del Napoli: “Valutazioni in corso, Allegri il preferito”

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Oggi alle 20:51 News di di

Matteo Moretto ha rivelato che il Napoli sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda il prossimo allenatore che sostituirà Antonio Conte, affermando che il preferito al momento è Massimiliano Allegri