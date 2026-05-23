Moretto sul prossimo allenatore del Napoli: “Valutazioni in corso, Allegri il preferito”

Moretto sul prossimo allenatore del Napoli: “Valutazioni in corso, Allegri il preferito”MilanNews.it
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Oggi alle 20:51News
di Andrea La Manna
Matteo Moretto ha rivelato che il Napoli sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda il prossimo allenatore che sostituirà Antonio Conte, affermando che il preferito al momento è Massimiliano Allegri

Nel sul profilo X, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dei movimenti sulla panchina del Napoli per quanto riguarda l'allenatore della prossima stagione. Di seguito le sue parole:

"Panchina Napoli: ancora nessuna decisione presa da parte della società. Tutto aperto e valutazioni in corso, che proseguiranno nel corso della prossima settimana. Piace molto il profilo di Fabio Grosso, in lizza anche Vincenzo Italiano. Massimiliano Allegri sarebbe il preferito ma ha un contratto importante che lo lega al Milan ed è totalmente focalizzato sulla corsa Champions. Il casting include anche altri nomi, possibili outsider".