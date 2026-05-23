Esclusiva dalla Turchia: incontro in corso tra Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbache

Esclusiva dalla Turchia: incontro in corso tra Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbache MilanNews.it
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Oggi alle 20:20News
di Andrea La Manna
Il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha rivelato in esclusiva che nelle scorse ore c’è stato un incontro a Instanbul tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbache Hakan Safi.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco, pochi minuti fa è andato in scena un incontro a Instanbul tra il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi, e il dirigente calcistico italiano Paolo Maldini per discutere di pianificazione e strategia calcistica. Secondo quanto riferisce il collega turco, Paolo Maldini lascerà la città al termine degli incontri.