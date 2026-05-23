Cattaneo elogia Allegri: "È stato il garante dello spogliatoio quest'anno. Bravo a tenere la squadra insieme"

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Sul canale YouTube di Carlo Pellegatti Marco Cattaneo ha parlato del lavoro di Allegri in questa stagione.

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube del collega Carlo Pellegatti, Marco Cattaneo ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul lavoro, tutt'altro che semplice e scontato, svolto in questa stagione da Massimiliano Allegri:

"Gasperini ha raggiunto un livello superiore di Allegri nel calcio di oggi secondo me. Allegri è stato molto bravo a intervenire in un contesto societario difficile. Mi raccontano che a gennaio aveva chiesto un centravanti, arriva Fullkrug, poi scopre che erano pronti ad investire una vagonata di milioni per Mateta senza consultarlo. Allegri è stato il garante dello spogliatoio, l'uomo che ha tenuto la squadra insieme, che avrebbe probabilmente fagocitato e distrutto ogni tipo di allenatore. Lui invece è stato molto bravo, anche se da gennaio/febbraio in poi il Milan si è un po' fermato, forse perché poteva aggiungere qualcosa dal punto di vista della proposta, dello spirito. Poteva sfruttare l'inerzia e il fatto che avere una sola partita a settimana potesse diventare un favore. Il Milan ha scelto Fullkrug, giocatore che altrove avrebbe potuto funzionare ma non in questo contesto qui secondo me".