Ceccarini sul Milan: "L'idea di Cardinale è di blindare Allegri e dargli ulteriore forza in vista della prossima stagione"

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Niccolò Ceccarini ha dato questi aggiornamenti sul mercato estivo del Milan che punta a soddisfare le richieste di Allegri

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato estivo del Milan: "Anche la situazione al Milan è in continua evoluzione. È chiaro che il piazzamento Champions rimane decisivo ma l'idea di Cardinale è quella di blindare Allegri e dargli ulteriore forza in vista della prossima stagione. E per questo è disposto a supportarlo ancora di più anche sul mercato. Proprio per questo il club rossonero ha di fatto bloccato Goretzka. II suo arrivo è ormai a un passo e se non ci dovessero essere colpi di scena sarà lui a rafforzare ulteriormente il reparto. Con Modric, che con la permanenza di Allegri firmerà per un altro anno prima di chiudere definitivamente la carriera. Nel suo futuro c'è anche l'idea di allenare e magari una soluzione potrebbe essere quella di iniziare alla fine della prossima stagione.

Un altro punto focale del mercato rossonero resta l'attaccante. II Milan ha bisogno di una punta centrale che garantisca un bel numero di gol e Allegri ha chiesto un innesto importante, il preferito sarebbe Gonçalo Ramos ma resta un'operazione molto difficile da concretizzare anche se il Milan proverà a capire se ci sono margini o meno. È normale che la ricerca non fermi qui. In questi mesi il Milan ha sondato varie piste. Resta in piedi quella che porta a Sorloth dell'Atletico Madrid. Nella lista ci sono anche Guirassy e Jackson, più defilato ma da non trascurare anche Vlahovic".