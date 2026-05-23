Cagliari, Pisacane: "In ogni gara c'è da onorare la maglia, la Terra che rappresentiamo"

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Mister Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, verrà a San Siro a fare la sua partita nonostante tutto: le parole in conferenza stampa

Il Milan domani sera ha l'opportunità, nell'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive, di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League con una vittoria. I rossoneri ospiteranno il Cagliari a San Siro alle ore 20.45. In conferenza stampa ha parlato il mister del club sardo Fabio Pisacane, che ha raggiunto la salvezza settimana scorsa. Un estratto delle sue parole: “Manca ancora una partita, la pressione è parte del nostro lavoro. Possono cambiare le motivazioni, ma non la professionalità. Andiamo a Milano per fare la nostra gara, nelle nostre reali possibilità, cercando di mettere in pratica ciò che abbiamo preparato".

Poi Pisacane ha continuato così: "Chi gioca? In porta ci sarà Caprile. In settimana c’è qualcuno che si è allenato facendomi capire che avrebbe voluto a tutti i costi lasciare il segno, ha più possibilità di partire dall’inizio. Sappiamo di affrontare una squadra che ha un grande obiettivo davanti: mi auguro che la nostra leggerezza d’animo ci permetta di fare ancora meglio quanto abbiamo provato in settimana. In ogni gara, ogni volta che scendiamo in campo, c’è da onorare la maglia, la Terra che rappresentiamo. Tutte le partite per noi hanno un valore”.