Milan in ritiro, Allegri conferma: "Sono stati i giocatori a chiederlo"
Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa:
Sul borsino medico:
"Stanno tutti bene, abbiamo tutti a disposizioni. Ci sarà bisogno di tutti, è probabile che la partita si decida nell'ultima mezz'ora. Il Cagliari ha preso gol dal cinquantesimo in poi. Ma sono forti, bisogna fare una partita molto seria".
Sulla formazione:
"Domattina deciderò. L'importante è avere tutti a disposizione, la partita è lunga. Il Cagliari è una squadra che ci potrà dare difficoltà. Non dobbiamo strafare e rimanere ordinate nei 100 minuti".
Com'è nato questo ritiro bis? Modric ha speso belle parole per lei:
"Le parole di Luka mi hanno fatto piacere, soprattutto dette da lui. Luka è un esempio importante per tutti quelli che hanno lavorato con lui qui dentro Milanello. Il ritiro, sono stati giocatori che hanno chiesto di rimanere a Milanello. Si sta molto bene. Abbiamo tempo per lavorare e riposare. È un atto di responsabilità che hanno avuto i giocatori per rendersi conto dell'importanza della partita di domani"
Lei ha mai chiesto di fare un ritiro?
"Parliamo di quarant'anni fa, chi si ricorda (ride, ndr)".
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