Allegri avverte i suoi: "Domani l'atteggiamento sarà fondamentale. L'errore che non dobbiamo commettere è..."

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Mister Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Cagliari a San Siro

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha dichiarato sul momento del Milan:

In questa stagione ha sempre parlato di partite snodo, soprattutto in trasferta. Questa volta invece in casa è fondamentale, in casa dove il ritmo del Milan nel 2026 è più basso rispetto al 2025...

"Diciamo che il ritmo del 2026 è tragico. In casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Sono numeri... Domani è l'ultima partita della stagione e oggi è l'ultima conferenza pre partita della stagione. Vi ringrazio per avermi sopportato, ci siamo anche un po' divertiti che è una delle cose più importanti. Domani l'obiettivo è là, vicino, quindi dobbiamo fare in modo di prenderlo. Altrimenti domani sera non sarà una bella serata. Affronteremo il Cagliari con grande rispetto. Hanno un allenatore all'esordio, Pisacane, che ha fatto un ottimo lavoro. Hanno fatto una bella stagione e sono contento, a Cagliari sono molto legato. Domani dovremo fare una partita seria: con un risultato positivo abbiamo la possibilità di entrare in Champions".

Che rischi ci sono domani?

"Domani corriamo solo un pericolo: l'atteggiamento e un po' di superficialità. Dopo Genoa, quando abbiamo passato una settimana molto intensa a livello di tensioni. Domani l'errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione. L'atteggiamento sarà fondamentale, dobbiamo fare le stesse cose fatte a Genova. Ormai i social, tutti parlano, fanno, discutono. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale e vanno portate dalla nostra parte tutte le critiche fatte".