Dopo il Cagliari aria di rivoluzione: contatti tra Moncada ed il Nizza

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Non solo Furlani verso l'addio: secondo Sky anche Geoffrey Moncada potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione

C'è prima il Cagliari e non si scappa: quella di domani è la partita più importante dell'anno. Il Milan è a tre punti dall'obiettivo della Champions League e tutta la concentrazione è riversata sulla sfida di San Siro. Poi, sarà nuovamente il tempo di cambiamenti. Si va verso la riconferma di Allegri, con Furlani che dovrebbe lasciare il suo ruolo di AD del club rossonero. Ma il manager ex Elliott non è l'unico che potrebbe lasciare il Milan.

IL FUTURO DI MONCADA

Racconta Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, che ci sono stati dei contatti tra il Nizza e Geoffrey Moncada. Il dirigente francese è legato a Ibrahimovic e Furlani, e visto che potrebbe esserci una nuova rivoluzione si sta guardando intorno. C'è questa possibilità di tornare in Ligue 1 al Nizza, anche se Les Aiglons devono ancora disputare i play out contro il Saint-Étienne.

